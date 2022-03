"Tak wygląda wojna Rosji wymierzona w cywilów". Kliczko pokazał wstrząsające nagranie

Władimir Kliczko wraz ze swoim bratem Witalijem, który jest merem Kijowa, został w Ukrainie, aby bronić swojej ojczyzny przed atakami Rosji. Obaj byli bokserzy na bieżąco relacjonują w mediach społecznościowych, co aktualnie dzieje się w ich kraju, a przede wszystkim w jego stolicy.

Tym razem wstrząsającym nagraniem ze zbombardowanego przez Rosjan Kijowa podzielił się z internautami młodszy z braci, Władimir. „Marzenie Putina o stworzeniu Większej Rosji to koszmar dla mojego kraju” - zatytułował opublikowane przez siebie wideo z Kijowa Kliczko, którego na Twitterze obserwuje ponad 681 tysięcy ludzi. Spalone budynki mieszkalne, zbombardowany autobus miejski czy gigantyczna dziura na drodze po wybuchu bomby, to tylko początek przerażającej listy byłego pięściarza pokazującej ludzkie dramaty.

"Tak wygląda rosyjska wojna wymierzona w cywilów". Wstrząsające wideo Władimira Kliczki

„Tak właśnie wygląda rosyjska wojna wymierzona w cywilów. Zniszczone budynki, zniszczona infrastruktura, zbombardowany miejski autobus, w który niedawno uderzyła rakieta. To jest wojna, którą rozpoczęła Rosja. To jest Kijów. Wiele miast w Ukrainie zostało zniszczonych. Życia zostały odebrane. To wszystko i te obrazki to prawda o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. Wojnie Władimira Putina przeciwko Ukrainie. Tak właśnie to wygląda” - mówił na nagraniu Władimir Kliczko, pokazując przerażający obraz zbombardowanego Kijowa.

Jeszcze dziś rano portal NEXTA podał na Twitterze, że w Kijowie słychać było „liczne eksplozje”, które rozpoczęły się około godz. 4:50 czasu lokalnego. Wcześniej o wybuchach informowali korespondenci wojenni, którzy są w mieście oraz sam wspomniany już mer Kijowa, Witalij Kliczko. Wołodymyr Zełenski przyznał w swoim najnowszym wystąpieniu, że w wyniku porannego bombardowania stolicy zginęło co najmniej pięciu cywili. - Okupanci nie mają duszy. Rosjanie atakują mieszkańców Kijowa. Na ten moment wiemy o pięciu ofiarach - wyjawił prezydent Ukrainy.

