Takich ulew nie było od 80 lat. Nie żyje 8 osób

Ogromna powódź nawiedziła Seul i region wokół miasta. Co najmniej osiem osób zginęło, a 14 innych zostało rannych. Powódź spowodowała ogromna ulewa. Opady o takiej intensywności ostatnio odnotowano 80 lat temu.

Ciężkie ulewy w poniedziałkową noc zalały drogi, stacje metra i spowodowały przerwy w dostawie prądu w całym mieście i sąsiednich prowincjach. Według koreańskiej agencji meteorologicznej niektóre obszary odnotowały najwyższy wskaźnik opadów od 80 lat.

Metorolodzy zapowiedzieli, że deszcz prawdopodobnie będzie padał jeszcze przez kilka dni.

Największe opady od 80 lat

Według raportów policji trzy ofiary mieszkały w częściowo podpiwniczonym mieszkaniu znanym jako banjiha. Ratownicy powiedzieli, że nie byli w stanie dostać się do mieszkania, ponieważ wody powodziowe na ulicy podniosły się na wysokość pasa.

Według agencji informacyjnej Yonhap niektóre części Seulu, zachodniego miasta portowego Inczon i prowincji Gyeonggi otaczającej Seul, odnotowały opady ponad 10 cm na godzinę w poniedziałkową noc.

Tymczasem w okręgu Dongjak w Seulu odnotowano ponad 141,5 mm deszczu na godzinę. Jak podała Koreańska Administracja Meteorologiczna (KMA) był to najwyższy wskaźnik od 1942 roku.

Rośnie bilans ofiar powodzi w Seulu

Wśród innych ofiar znalazła się osoba, która została porażona prądem, jedna osoba została znaleziona pod wrakiem przystanku autobusowego, a kolejna zginęła w osuwisku. Co najmniej 14 osób zostało rannych, a sześciu kolejnych uznano za zaginionych.

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol nakazał ewakuację mieszkańców z obszarów wysokiego ryzyka i wezwał firmy do zapewnienia pracownikom elastycznych godzin dojazdów do pracy we wtorek rano.

KMA nadal ogłasza ostrzeżenia o ulewnych deszczach w Seulu i okolicznych obszarach metropolitalnych. Meteorolodzy spodziewają się, że opady deszczu w środkowej części kraju utrzymają się co najmniej do środy.

RadioZET.pl/BBC