Tam Ukraińcy wykończą Rosjan? "To będzie przełomowe uderzenie"

Rosja ewakuowała część ludności i wojska z ziem na zachodnim brzegu Dniepru. W oczekiwaniu na ofensywę sił Ukrainy w kierunku Chersonia część oddziałów przygotowuje się do walk ulicznych w mieście zajętym na początku marca.

Choć o planowym uderzeniu Ukraińców na kierunku chersońskim mówi się od kilku tygodni, ostatnie dni nie przynoszą jednak przełomu i nowych informacji z frontu. Zdaniem komandora Maksymiliana Dury nie jest to powód do obaw.

Rosję wykończy to uderzenie Ukrainy? "Mogą pęknąć"

W rozmowie z WP.pl wojskowy zaznaczył, że pozostałe oddziały Putina na zachodnim brzegu Dniepru są odcięte od dostaw, co właściwie przesądza ich los. - Mogą się tylko poddać, albo zginąć – powiedział. - Ukraińcy nie atakują tylko dlatego, że czekają na to, jak Rosjanie sami uciekną – powiedział Wirtualnej Polsce.

Oficer marynarki wojennej RP wskazał, że są dwa inne odcinki frontu w Ukrainie, na których wkrótce dojdzie do przełomu. Zastrzegł, że nie chodzi o miasto Bachmut, na obrzeżach którego utknęli Rosjanie. Z ostatnich doniesień wynika, że rzucili na ten odcinek najemników z grupy Wagnera, tzw. prywatnej armii Putina.

Pierwszym odcinkiem planowego uderzenia sił ukraińskich – zdaniem Dury – jest obwód ługański, a kolejnym - w jego ocenie kluczowym - obwód zaporoski. - Prawdopodobnie stamtąd wyjdzie główne uderzenie, które doprowadzi do wyzwolenia wschodniej Ukrainy od armii rosyjskiej. Po odcięciu dostaw z Krymu będzie łatwiej (ukraińskiej armii, przyp.) wyzwolić tereny na wschód od Dniepru. Uderzenie od Zaporoża będzie przełomowym momentem, w którym Rosjanie mogą pęknąć. Rosjanie nie są przygotowani, żeby się bronić jak w czasie II wojny światowej. To są już inni ludzie, to nie ta armia, która zaatakowała 24 lutego Ukrainę - mówił WP.pl kmdr. Dura.

RadioZET.pl/WP.pl