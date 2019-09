Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

To miały być zaręczyny jak z bajki, a nawet filmu. Amerykanin zabrał wybrankę do Tanzanii, do hotelu z basenem do nurkowania. Chciał oświadczyć się pod wodą.

Na nagraniu i zdjęciach pokazanych w sieci widzimy, jak mężczyzna nurkuje. Pokazuje przez szybę kartkę z pytaniem „czy wyjdziesz za mnie?”. Radująca się kobieta krzyczy tak. Po odpłynięciu ślad po śmiałku ginie.

Nigdy nie wypłynąłeś z głębin. Nie usłyszałeś więc mojej odpowiedzi: 'Tak! Tak! Milion razy tak, wyjdę za ciebie. Nie mogliśmy świętować początku naszego nowego życia. Najlepszy dzień naszego życia zmienił się w najgorszy napisała zdruzgotana Antoine

Jak przekazali właściciele hotelu, mężczyzna utonął „podczas swobodnego nurkowania poza pokojem”. Para wynajęła pokój z dostępem do basenu o głębokości 10 metrów, ok. 250 metrów od brzegu morza.

RadioZET.pl/Facebook/BBC