Co najmniej 20 osób nie żyje, a 16 jest rannych wskutek stratowania przez tłum podczas nocnego nabożeństwa w masywie góry Kilimandżaro w Tanzanii – podaje PAP. Do tragedii doszło wskutek ataku paniki, gdy wierni rzucili się do ołtarza, by przystąpić do namaszczenia "świętym olejem" - podały władze.