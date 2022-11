Katastrofa samolotu pasażerskiego. Maszyna zbliżała się do lądowania

Samolot leciał z największego miasta Tanzanii Das es Salaam do Bukoba w północno-zachodniej części kraju. Napotkał złe warunki atmosferyczne - burzę i ulewne deszcze. Na razie nie ma doniesień o ewentualnych ofiarach śmiertelnych.

Katastrofa samolotu w Tanzanii

Rzecznik przewoźnika Precision Air poinformował, że do wypadku doszło, gdy samolot zbliżał się do lądowania. Na pokładzie były 43 osoby, w tym 39 pasażerów i 4 członków załogi, z których 26 zostało uratowanych i przetransportowanych do szpitala - przekazał BBC lokalny urzędnik. Trwa akcja z udziałem ratowników i lokalnych rybaków.

Na zdjęciach z miejsca katastrofy widać, że samolot jest prawie całkowicie zanurzony w wodzie. Ratownicy próbują wyciągnąć maszynę z Jeziora Wiktorii, największego jeziora Afryki, za pomocą lin.

- Chcemy sprawdzić, czy podwozie jest zablokowane, aby poprosić o pomoc techniczną w wyciągnięciu samolotu z wody – powiedział BBC czołowy regionalny urzędnik Albert Chalamila.

Jeden koniec pasa startowego na lotnisku Bukoba leży tuż przy brzegu. Prezydent Tanzanii Samia Suluhu Hassan zaapelowała o zachowanie spokoju w trakcie akcji ratunkowej.

Precision Air to największa prywatna linia lotnicza w Tanzanii, częściowo należąca do Kenya Airways.

RadioZET.pl/BBC.com