Te dwa miejsca są dla Putina kluczowe. "Decydujące o losach wojny"

Chersoń i Nowa Kachowka w Dolnym Dnieprze będą kluczowymi dla losów wojny rejonami Ukrainy. Taką hipotezę postawił w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Stanisław Koziej. Zdaniem byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wynika to z faktu, że Rosjanie chcą ten obszar utrzymać i zamienić w twierdzę, a Ukraińcy zamierzają go odbić, "by stworzyć sobie szanse bezpośredniej ofensywy na Krym".