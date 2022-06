"Tego potrzebuje kijowski reżim". Skandaliczne słowa po ataku w Krzemieńczuku

Skandaliczne słowa rosyjskiego dyplomaty Dmitrija Poliańskiego po ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Rosjanin stwierdził, że podobnie jak w Buczy, i w tym przypadku doszło do ukraińskiej prowokacji.

Rośnie bilans ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku. "Niestety według stanu obecnego wiadomo o 18 zabitych wskutek rosyjskiego uderzenia. 36 osób uznanych jest za zaginione" - poinformował szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin. Gubernator opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia.

W mieście trwa akcja ratunkowa. Hromadske pisze, że z gruzów oczyszczono już połowę zajmującego ponad 10 tys. m kw centrum handlowego.

Skandaliczne słowa rosyjskiego dyplomaty

"W przeddzień szczytu NATO w Madrycie Rosja popełniła kolejną zbrodnię wojenną na ludności cywilnej. Tym razem w Krzemieńczuku na Ukrainie. Ostrzelanie centrum handlowego pełnego niewinnych ludzi powinno spotkać się z odpowiedzią w postaci większego wsparcia militarnego dla Ukrainy, Obrońców Europy" - napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze prezydent Duda. Wpis został zamieszczony w języku angielskim.

- Rosja stała się największą organizacją terrorystyczną na świecie - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ocenił, że rosyjski atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku to jeden z "najbardziej zuchwałych" zamachów w historii Europy.

Sprawę ataku w Krzemieńczuku w typowy dla kremlowskiej propagandy sposób skomentował Dmitrij Poliański, pierwszy zastępca przedstawiciela Rosji przy ONZ. "Wygląda na to, że mamy do czynienia z nową ukraińską prowokacją w stylu Buczy. Musimy poczekać, co powie nasze Ministerstwo Obrony, ale jest już zbyt wiele rzucających się w oczy niespójności" - napisał na Twitterze. "Właśnie tego potrzebuje kijowski reżim, aby przed szczytem NATO skupić uwagę na Ukrainie" - dodał.

RadioZET.pl/ Twitter