Katastrofa wydarzyła się w środę tuż po godzinie 16 -tej na autostradzie 281 w Encino w Teksasie, około 80 kilometrów na północ od McAllen. Szeryf hrabstwa Brooks, Urbino Martinez, powiedział, że van, zaprojektowany na 15 pasażerów, jechał za szybko i był za ciężki, wypadł z drogi, gdy kierowca stracił kontrolę na zakręcie. Martinez dodał, że furgonetka nie była ścigana przez policję.

Zdaniem szeryfa Martineza wszyscy pasażerowie to imigranci. Sierżant Nathan Brandley z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie powiedział, że jest 11 ofiar śmiertelnych wypadku, a ponad tuzin pasażerów zostało rannych.

Katastrofa na autostradzie. Rozbiła się przeładowana furgonetka. 11 osób nie żyje

Tożsamość ofiar nie jest na razie znana- dodał , podobnie jak informacje o furgonetce, gdzie była zarejestrowana i kto jest jej właścicielem. Encino to społeczność licząca około 140 mieszkańców, żyjąca około trzech kilometrów na południe od Falfurrias, granicznego punktu kontrolnego z Meksykiem.

Gwałtowny wzrost liczby imigrantów przekraczających nielegalnie granicę spowodował wzrost liczby wypadków z udziałem pojazdów zapchanych imigrantami, którzy płacą duże kwoty za przemyt do kraju - pisze The Dallas Morning News. Zdaniem gazety rekrutacja młodych, niedoświadczonych kierowców do przemytu, w połączeniu z nadmierną prędkością i lekkomyślną jazdą, doprowadza do przerażających wypadków.

