Rosyjska propaganda przyznaje już otwarcie, co było przyczyną klęski wojsk Putina okupujących ukraińskie ziemie pod Charkowem. Olga Skabiejewa oznajmiła widzom Rossija 1, że odwrót agresora jest skutkiem wsparcia Ukrainy przez Polaków oraz wojska NATO. Wskazała też na kuriozalne brytyjskie intrygi, które mają pchnąć Kijów do zaatakowania obwodu biełgorodzkiego w Rosji.

Propaganda Rosji nie może dłużej milczeć w kwestii porażających porażek armii, która najechała w lutym 2022 roku Ukrainę. Po spektakularnej ofensywie Ukraińców we wrześniu Rosjanie wycofali się ze zdecydowanej większości zajętych ziem obwodu charkowskiego. Na jaw wychodzą okrucieństwa ich półrocznej okupacji.

Na klęskę na froncie reżim Władimira Putina szuka kuriozalnych wytłumaczeń. Olga Skabiejewa, przodująca propagandystka Kremla w stacji Rossija 1, przekazała w ostatnim programie, że sukces Ukrainy i odwrót Rosjan był skutkiem "wspierania przez Polaków i kontyngent b. żołnierzy NATO".

Propagandystka Putina wyjaśnia Rosjanom przyczyny porażek pod Charkowem

- Według (samozwańczego) przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej (Denisa, przyp.) Puszylina, wokół Swiatohirśka jest teraz więcej najemników z Polski, kraju członkowskiego NATO, niż ukraińskich żołnierzy. Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że w obwodzie charkowskim […] walczył kontyngent złożony z byłych żołnierzy zawodowych krajów NATO. Amerykanie i Brytyjczycy osobiście zrywali rosyjskie flagi w tych miastach - kłamała do kamery Skabiejewa.

- Zbezcześcili nasz symbol narodowy (nawiązując do zerwania flagi Rosji, przyp.). I to wszystko 100 kilometrów od Biełgorodu (miasta na zachodzie Rosji, blisko granicy z Ukrainą, przyp.) - dodała.

W dalszej części programu Skabiejewa powiedziała, że w dalszym obrocie spraw Zełenski i władze w Kijowie mogą porwać się na uderzenie na ziemie w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. Wskazała, że jest to intryga Wielkiej Brytanii, która od początku wojny wspiera Ukrainę i przekazuje jej broń. - Według ukraińskich mediów Wielka Brytania domaga się, aby Zełenski przeniósł wojnę na terytorium Rosji i ostatecznie wkroczył do obwodu biełgorodzkiego. Ale Zełenski zdaje sobie sprawę, że dla niego byłoby to samobójstwo – brnęła w kłamstwach propagandystka.

RadioZET.pl/Twitter