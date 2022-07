Co najmniej dwie osoby zostały ranne w piątek w rosyjskim ataku rakietowym na Mikołajów na południu Ukrainy – poinformowały władze miasta. Siły rosyjskie, które regularnie ostrzeliwują miasto, tym razem wystrzeliły 10 rakiet. Według władz obwodu mikołajowskiego trafione zostały dwa uniwersytety. To kolejny atak na obiekty cywilne w Ukrainie. Wcześniej ostrzelane zostało centrum Winnicy, gdzie zginęły co najmniej 23 osoby.

Mikołajów. Trafiono dwa uniwersytety

Według mera Ołeksandra Sienkewycza Rosjanie w piątek rano przeprowadzili atak rakietowy na miasto. Słychać było co najmniej 10 wybuchów, rakiety miały trafić w dwie uczelnie. "Na razie wiadomo o dwóch osobach rannych" – powiadomił Sienkewycz.

Szef władz obwodowych Witalij Kim na Twitterze opublikował nagrania, na których widać wybuchy i kłęby dymu. Trafione miały być dwa największe uniwersytety w Mikołajowie.

RadioZET.pl/PAP