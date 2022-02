Brutalni rosyjscy najemnicy przerzuceni do Kijowa. "Chcą na rozkaz Kremla zamordować prezydenta"

Ponad 400 rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera działa w Kijowie. Ich celem jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i członkowie ukraińskiego rządu - podał w poniedziałek brytyjski dziennik "The Times".

"Ponad 400 rosyjskich najemników działa w Kijowie, by na rozkaz Kremla zamordować prezydenta Zełenskiego i członków jego rządu oraz przygotować grunt pod przejęcie władzy przez Moskwę" - poinformował "The Times".

O tym, że Zełenski jest celem numer jeden, pisał już niemiecki "Bild". O potencjalnym zagrożeniu życia prezydenta Ukrainy mówił również rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. - Prezydent Zełenski uosabia demokratyczne aspiracje i ambicje Ukrainy i narodu ukraińskiego, dlatego też pozostaje głównym celem Rosjan - podkreślił w wypowiedzi dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN.

Kijów się broni. "The Times": Wagnerowcy polują na prezydenta Ukrainy

Informacja o misji wagnerowców miała dotrzeć do ukraińskiego rządu w sobotę rano, a kilka godzin później Kijów ogłosił godzinę policyjną. W niedzielę wieczorem na Telegramie mer Kijowa Władimir Kliczko zaapelował do mieszkańców miasta, żeby nie wychodzili z domów.

Kliczko przypomniał, że od poniedziałku godzina policyjna w stolicy będzie obowiązywać od godz. 22 do godz. 7, a ludzie na ulicy w tych godzinach będą uważani z założenia za "członków grup dywersyjnych".

Tzw. grupa Wagnera to prywatna rosyjska firma wojskowa należąca do zaufanego współpracownika Władimira Putina - oligarchy Jewgienija Prigożyna. Działa ona jako "długie ramię" Kremla i jest wysyłana do miejsc konfliktów, w które Rosja oficjalnie nie jest zaangażowana. Od połowy grudnia ubiegłego roku wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.

