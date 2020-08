Nowe zjawisko w sieci jest niezwykle popularne wśród młodych użytkowników. TikTokerzy ubrani w więzienne pasiaki, niektórzy z gwiazdą Dawida oraz makijażem imitującym siniaki i okaleczenia, opowiadają w sieci o tym, jak zginęli w obozach śmierci.

Nastolatki na TikToku jako ofiary Holokaustu w niebie

"Zginęłam w komorze gazowej", "Pamiętam, jak było zimno, kiedy kazali nam kompletnie nagim iść na mrozie", "Złap tego Żyda". "Byliśmy zmuszani do pracy i torturowani". Podobnych relacji z obozu jest mnóstwo.

Internauci w pierwszej osobie opowiadają o ostatnich chwilach "swojego" życia. Nie słychać jednak ich głosu, a ich opowieść pojawia się w tle jako napisy do filmu. Całości dopełnia popowy utwór Bruno Marsa "Locket out of heaven" (Zamknięty w niebie - red.), który nadaje wideo groteskowego tonu.

Materiały nt. Holokaustu zebrały już tysiące wyświetleń. Filmy opatrzono hasztagami #Holocaust oraz #heaven. Trend wywołał oburzenie w mediach społecznościowych. Internauci zarzucają twórcom, że podejmują ważną tematykę nie po to, by edukować, ale by "ćwiczyć makijaż i umiejętności aktorskie”.

Są jednak takie osoby jak 17-latka z New Jersey. W rozmowie z portalem Insider tłumaczyła, że czuła, iż musi się podzielić "ważnymi historiami".

Zawsze interesowałam się historią Holokaustu i po prostu chciałam nakręcić kreatywny film informujący o tym ludzi na TikToku. To nigdy nie miało być obraźliwe

- stwierdziła, jednak usunęła wideo.

Diane Saltzman, dyrektor w Holocaust Museum w USA, powiedziała wprost: "Udawanie ofiar Holokaustu hańbi pamięć ofiar, jest obraźliwe dla ocalałych i trywializuje historię". Zachęciła młode osoby, by zapoznały się z historią Holokaustu.

TikTok na razie nie skomentował zjawiska, zaznaczył jednak, że nie narusza ono regulaminu portalu.

RadioZET.pl/Insider.com