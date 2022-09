"To będzie oznaczało koniec Rosji". Daniłow nie ma wątpliwości

Jeśli Putin użyje w Ukrainie broni jądrowej, będzie to oznaczało koniec Rosji. Nikt na świecie, w tym także Chiny, nie chciałby wtedy mieć nic wspólnego z Kremlem – ocenił w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Nastojaszczeje Wriemia sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow.

W opinii Daniłowa Rosja "z pewnością nie sięgnie po strategiczną broń jądrową", natomiast wykorzystanie przeciwko Ukrainie ładunków o charakterze taktycznym wiązałoby się dla Moskwy z dużym ryzykiem. – Rosja stałaby się enklawą izolowaną od cywilizowanego świata – powiedział Daniłow.

Putin chce wciągnąć Białoruś w wojnę w Ukrainie

Jak dodał, Kreml nie ustaje w wysiłkach, by wciągnąć Białoruś w wojnę z Ukrainą. – Wiemy, że Putin codziennie naciska na Łukaszenkę, by zaczął agresję od strony Białorusi. Jesteśmy tego wszystkiego świadomi. Nawet ostatnie spotkanie dyktatorów w Soczi dotyczyło tego tematu. Nie sądzę jednak, że Łukaszenka się na to zdecyduje – ocenił szef RBNiO.

Według ukraińskiego polityka rozpoczęta w Rosji mobilizacja na wojnę z sąsiednim krajem nie wpłynie na dalszy przebieg konfliktu. – Nic się nie zmieni, bo nie może się zmienić. Kluczowe znaczenie ma to, że jesteśmy u siebie w domu i bronimy swojej ojczyzny – zapewnił Daniłow.

– Pół godziny po tym, gdy ogłosimy, że potrzeba nam dodatkowych żołnierzy do obrony kraju, przed komendami wojskowymi ustawią się kolejki – oznajmił rozmówca niezależnych rosyjskich mediów. – Liczba żołnierzy wroga oddających się w ukraińską niewolę będzie tylko wzrastać – podkreślił.

RadioZET.pl/PAP