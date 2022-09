- Sama perspektywa użycia broni nuklearnej ma potężny aspekt psychologiczny. Wszyscy spodziewają się, że Putin zaszantażuje rządy państw europejskich, żeby spowodować rozłam albo zmianę stanowiska ws. Ukrainy - mówił w Polsat News dr Wojciech Szewko, analityk ds. międzynarodowych Collegium Civitas.

- Wojna jest w tej chwili na najbardziej niebezpiecznym etapie, ponieważ perspektywa użycia przez Rosję wszystkich rodzajów broni którymi dysponują, w obronie tych terytoriów, które będą próbowali anektować, jest bardzo wysokie. Warto słuchać szczególnie Amerykanów, otóż oni wielokrotnie ostrzegali (...) rosyjskie kierownictwo przed katastrofalnymi skutkami dla Rosji, jeżeli użyje tejże broni nuklearnej - mówił analityk.

Rosja użyje taktycznej broni nuklearnej?

W ocenie Wojciecha Szewko "im gorzej będzie szło Rosji na polu bitwy konwencjonalnej, tym będzie bardziej skłonna do sięgania po taktyczną broń nuklearną". Dodał, że amerykański wywiad nie dostrzega "ruchu wokół składów z taktyczną bronią nuklearną".

- Taktyczna broń nuklearna to taka, która ma być używana na polu bitwy, w przeciwieństwie do strategicznej, która służy głównie do odstraszania, ewentualnie, w przypadku wojny nuklearnej do zaatakowania bezpośrednio terytorium przeciwnika, niszczenia innym składów broni nuklearnej, miast. Ta broń strategiczna to jest broń apokalipsy. Po niej dojdzie do nuklearnej zagłady Ziemi, natomiast taktyczna, to są pociski, bomby, rakiety o niewielkiej sile - wyjaśnił.

- Jednym z istotnych czynników posiadania broni jądrowej jest próba zastraszenia przeciwnika, że użyjemy tej broni, która jest bronią masowej zagłady. Przez całą zimną wojnę państwa budowały swoje arsenały, aż doszło do tzw. poziomu gwarantowanego wzajemnego zniszczenia. Państwa budowały tą broń dalej właśnie po to, aby druga strona nie odważyła się na użycie tej broni jako pierwsza - mówił dr Szewko.

Ekspert uważa, że po ewentualnym użyciu przez Rosję taktycznej broni nuklearnej, USA "prawie na pewno" nie odpowiedzą tym samym, bo nikt nie będzie chciał "ryzykował wybuchu III wojny światowej, wojny nuklearnej".

