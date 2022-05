"To nowy wirus ślepoty?". Burza po kuluarowych rozmowach ws. Rosji i Ukrainy

W Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Według doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kuluarach szczytu trwają rozmowy o ewentualnym zawieszeniu broni i powrocie do interesów z Rosją. "To nowy wirus ślepoty?" – napisał Mychajło Podolak.

W szwajcarskim Davos w niedzielę rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. We wtorek w debatach dotyczących m.in. wojny w Ukrainie i kryzysu ekonomicznego będą uczestniczyć prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Doradca Zełenskiego: W Davos mówi się o zawieszeniu broni

Tymczasem doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak przekazał na Twitterze, że w kuluarach Forum Ekonomicznego mówi się o potencjalnym wznowieniu interesów z Kremlem.

"Trwa rozmowa, czy nadszedł czas na zawieszenie broni, porozumienie z Kremlem i powrót do interesów z Rosją. To nowy wirus ślepoty? Ukraina nie zamienia swojej suwerenności na kogoś, kto wypełni jej portfel. Najkrótsza droga do zakończenia wojny to broń, pieniądze, embargo" – napisał Podolak.

Mateusz Morawiecki, pytany w Polsat News o postępy w dyskusji między państwami UE nad wprowadzeniem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni zostanie osiągnięte porozumienie. – Musimy z jednej strony przekonać kilka krajów członkowskich UE, które nie chcą iść dalej z sankcjami, a z drugiej strony samemu też starać się, żeby jedność była wielką wartością – mówił.

– Staram się poprzez rozmowy budzić z "geopolitycznej drzemki", która doprowadziła do tego, że Putin tak bestialsko zaatakował Ukrainę. Trzeźwa ocena tego, co dzieje się na Wschodzie jest ważna. Polska pokazuje, czym ta trzeźwa ocena powinna być – dodał premier.

W poniedziałek podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos głos zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jest gotów do rozmów z Władimirem Putinem jedynie w wypadku, jeżeli będą dotyczyć zakończenia wojny. – O niczym innym rozmów nie będzie – dodał.

RadioZET.pl/Twitter/Polsat News/PAP