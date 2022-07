To on zostanie następcą Putina? "Jestem prawie pewien", "jest jastrzębiem"

Sir Richard Dearlove mówił w podcaście One Decision, że wie, kto może zastąpić Władimira Putina na stanowisku prezydenta Rosji. - Jestem prawie pewien, że będzie to Nikołaj Patruszew - powiedział były szef brytyjskiego wywiadu. Niedawno przekonywał z kolei, że Putin zakończy swoje rządy w Rosji do 2023 roku, a następnie zostanie umieszczony w placówce medycznej.

Temat pogarszającego się stanu zdrowia Władimira Putina od dłuższego czasu jest przedmiotem medialnych spekulacji. W ocenie Louise Shelley, ekspertki zajmującej się rosyjską gospodarką, "oligarchowie mają w tej chwili bardzo mały wpływ na Putina". Rosyjski przywódca ma obracać się obecnie w bardzo wąskim kręgu, a jego najważniejszym współpracownikiem jest właśnie Nikołaj Patruszew.

Kto zostanie następcą Władimira Putina?

O kogo dokładnie chodzi? Patruszew jest dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, a od 2008 roku sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Specjaliści ds. związanych z rosyjską polityką wskazują go na jednego z najważniejszych sojuszników Władimira Putina.

- Jest jastrzębiem, zwolennikiem partii wojny, bardzo antyzachodnim. Ma antyamerykańskie poglądy - przekonywała prof. Agnieszka Legucka w rozmowie z TOK FM.

Kilka tygodni temu Nikołaj Patruszew mówił, że Polska chce dokonać aneksji zachodniej części Ukrainy. Rzekome roszczenia terytorialne miała potwierdzić w jego ocenie wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie.

