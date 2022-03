"To szalony pomysł". Niemcowa reaguje na plany Putina

- Oprócz sankcji pojawią się inne problemy. Poziom życia w Rosji obniży się kolosalnie. Nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać, to szalony pomysł. I w pewnym momencie zrozumieją to nawet ci Rosjanie, którzy dziś jeszcze wierzą propagandzie – powiedziała Żanna Niemcowa, córka byłego lidera opozycji w Rosji Borysa Niemcowa.

Wojna w Ukrainie spowodowała zjednoczenie wielu krajów przeciwko Władimirowi Putinowi. Po tysiącach nałożonych sankcji gospodarczych przyszedł czas na wsparcie militarne dla Ukrainy. Na tę informację ostro zareagował szef rosyjskiego MSZ. Siergiej Ławrow otwarcie zagroził krajom NATO pomagającym Ukrainie, mówiąc, że konwoje staną się "celem Rosji".

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz uważa, że „aktywna faza wojny w Ukrainie powinna zakończyć się za 2-3 tygodnie”. Tymczasem Żanna Niemcowa, córka byłego lidera opozycji w Rosji Borysa Niemcowa, oświadczyła w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel", że "obecnie bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy i w jaki sposób uda się zakończyć wojnę. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że opinia społeczna w Rosji ulegnie zmianie".

Żanna Niemcowa: „Nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać, to szalony pomysł”

Córka byłego lidera opozycji, zamordowanego w Moskwie w 2015 roku, nazwała „szalonym” pomysł Putina dotyczący walki z połową świata. Żanna Niemcowa zasugerowała, że propaganda w końcu zostanie obalona. Jej zdaniem planowany przez Putina blitzkrieg przeciwko Ukrainie nie powiódł się.

Oprócz sankcji pojawią się inne problemy. Poziom życia w Rosji obniży się kolosalnie. Nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać, to szalony pomysł. I w pewnym momencie zrozumieją to nawet ci Rosjanie, którzy dziś jeszcze wierzą propagandzie Żanna Niemcowa, córka byłego lidera opozycji w Rosji Borysa Niemcowa

Jaką siłę ma obecna opozycja w Rosji? Żanna Niemcowa odpowiada otwarcie, że jest bardzo słaba. - Mój ojciec został zamordowany, Aleksiej Nawalny siedzi w więzieniu po niemal udanej próbie otrucia – dwóch najbardziej wpływowych i charyzmatycznych przeciwników Putina zostało usuniętych. To dramatyczne, ponieważ talent do przewodzenia jest rzadki. Nie znajduje się przekonujących i inspirujących przywódców politycznych na każdym rogu i Putin też o tym wie - podkreśliła Niemcowa.

Pytana czy w Rosji jest ktoś, kto mógłby zastąpić uwięzionego Aleksieja Nawalnego w roli lidera opozycji, Niemcowa powiedziała: "Nie, w tej chwili nikogo nie widzę. Widzę w Rosji wielu odważnych ludzi, którzy mimo groźby więzienia wychodzą na ulice i demonstrują przeciwko systemowi niesprawiedliwości. Ale jest też wielu Rosjan, którzy opuszczają kraj, obserwujemy wielką falę emigracji, uciekają dziesiątki tysięcy. Nie można tego porównywać z napływem uchodźców z Ukrainy, ale jest to znacząca liczba. To właśnie perły społeczeństwa obywatelskiego odchodzą. Osoby dobrze wykształcone, inżynierowie, informatycy, mali i średni przedsiębiorcy, dziennikarze, działacze praw człowieka i osoby kreatywne. To katastrofa dla Rosji, całkowity drenaż mózgów".

RadioZET.pl/PAP/Berenika Lemańczyk/"Spiegel"

