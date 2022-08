Tornado przeszło przez Krym. "Nawet natura jest przeciwko najeźdźcom"

Do zdarzenia doszło w czwartek w mieście Saki na półwyspie krymskim. To też w tym mieście znajduje się rosyjska baza wojskowa, która została zaatakowana tydzień temu. "Jak widać nawet natura jest przeciwko najeźdźcom" - napisał na Twitterze jeden z internautów.

To niejedyne problemy Rosjan na Krymie. W ciągu ostatniego tygodnia półwysep został kilkukrotnie zaatakowany. Zostały trafione liczne bazy wojskowe Rosjan. Do co najmniej czterech wybuchów miało dojść w okolicach lotniska wojskowego Belbek, na północ od Sewastopola.

We wtorek wybuchy wstrząsnęły rosyjskim składem amunicji i zakłóciły działanie pociągów na zaanektowanym przez Moskwę Krymie.

Według informacji, które podała agencja Ukrinform, w rejonie dżankojskim doszło do pożaru podstacji transformatorowej. "Trafiono w skład amunicji w jednostce wojskowej orków (Rosjan – przyp.red.) we wsi Kalay (obecnie Azow)" – napisał na Facebooku przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow. "Odgłosy eksplozji rozchodziły się po stepie" – dodał.

RadioZET.pl