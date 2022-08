Tragedia na wakacjach all inclusive. Nie żyje 14-letni chłopiec

14-latek z Wielkiej Brytanii utonął w basenie podczas rodzinnych wakacji w Turcji. Do tragicznego wypadku doszło na terenie pięciogwiazdkowego hotelu Liberty Lara Beach.

Jak podaje brytyjska telewizja Sky News, 14-latek przebywał w hotelowym basenie pod opieką ciotki. Z relacji świadków tragedii wynika, że miał on problemy z pływaniem. Nieprzytomny chłopiec został wyciągnięty z basenu przez barmana i poddany reanimacji. Następnie przetransportowano go do szpitala. Niestety, lekarz stwierdził zgon.

Turcja. 14-latek utonął w basenie podczas wakacji

– Próbowaliśmy go ratować, ale było już za późno – powiedział jeden ze świadków zdarzenia. Część hotelowych gości twierdzi, że w momencie wypadku na basenie nie było ratowników.

– Z przykrością potwierdzamy, że jeden z naszych młodych gości niestety zginął podczas pływania z ciotką w naszym głównym basenie. Kierujemy nasze modlitwy i myśli w stronę bliskich, którzy aktualnie przebywają w naszym hotelu. Z szacunku dla rodziny chcielibyśmy powstrzymać się od komentowania szczegółów incydentu, dopóki nie otrzymamy wyniku sekcji zwłok – powiedział rzecznik hotelu.

Głos w sprawie dramatu zabrał również przedstawiciel organizatora wakacji all inclusive. – Nasze myśli są z rodziną. Zespół w hotelu obecnie wspiera rodzinę i będziemy nadal pomagać w każdy możliwy sposób. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów jest naszą główną troską – przekazał brytyjskiej gazecie "The Sun".

