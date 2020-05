Tragiczny wypadek miał miejsce w holenderskiej Hadze. Ogromna warstwa morskiej piany zaskoczyła pływających surferów. Wszystko działo się bardzo szybko.

– To straszna tragedia z udziałem młodych i wysportowanych ludzi, którzy znali morze jak własną kieszeń - mówi w rozmowie z CNN burmistrz miasta Johan Remkes.

Wypadek nad Morzem Północnym. Nie żyje pięciu surferów

Jak podają lokalne media, niecodzienne zjawisko przyszło znienacka. - Służby ratownicze najpierw uratowały trzy osoby - jedna z nich została przewieziona do szpitala, dwie kolejne, mimo reanimacji, zmarły niedługo po wyciągnięciu z wody - informuje "AS".

Jedna osoba nadal jest poszukiwana.

W skomplikowanej akcji brały udział jednostki policji, straży pożarnej i straży przybrzeżnej. Helikopter próbował rozdmuchać morską pianę, ale bezskutecznie.

– Dziś wspominamy ofiary, a jutro zaczynamy badać sprawę, by zrozumieć, co się stało – podkreśla Johan Remkes. Lokalne media podają, że to jedna z największych tragedii w historii surfingu.

