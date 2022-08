Tragedia podczas grillowania na balkonie. "Obudził mnie dźwięk eksplozji"

Na balkonie jednego z mieszkań w Neumarkt w Bawarii wybuchł grill gazowy. Właściciel mieszkania trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Siedem osób podtruło się gazem.

Wypadek wydarzył się w piątek wieczorem na balkonie kamienicy w Neumarkt przy Weinberger Strasse. Mieszkańcy usłyszeli głośny huk. Następnie zapalił się balkon.

Policjanci otrzymali zgłoszenie ok. godz. 1:40. Na miejscu pojawiła się także straż pożarna oraz ratownicy medyczni.

Niemcy. Tragedia podczas grillowania na balkonie. Nie żyje mężczyzna

58-letni właściciel lokalu, poruszający się na co dzień na wózku inwalidzkim, został przetransportowany do szpitala helikopterem ratunkowym. Miał oparzenia na całym ciele. Obrażenia były tak poważne, że niestety nie udało się go uratować. Zmarł w piątek rano. Siedem innych osób, w tym dwóch ratowników, podtruło się gazem.

- Obudził mnie dźwięk eksplozji. Okna się trzęsły, ściany wibrowały. Wybiegłem na zadymioną klatkę schodową - relacjonował w rozmowie z dziennikiem "Bild" jeden z mieszkańców apartamentowca.

Balkon został całkowicie zwęglony. O tym, jak duża temperatura towarzyszyła eksplozji, świadczą "pozostałości po plastikowej doniczce, która roztopiła się na balustradzie" - informuje portal RTL News.

Według rzecznika policji do tragedii mogło dojść za sprawą błędu osoby obsługującej grill lub usterki technicznej urządzenia. "Zgodnie z aktualnym stanem śledztwa na balkonie na parterze kamienicy podczas przygotowywania potraw na grillu gazowym doszło do deflagracji" (rodzaj stosunkowo powolnego rozkładu materiałów wybuchowych - red.) – czytamy w oświadczeniu służb.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"Bild"/RTL News/tag24.de