Tragedia podczas urodzin. W eksplozji gazu zginęły dzieci

Osiem osób zginęło na skutek eksplozji gazu w jednej z teherańskich kawiarni - podała we wtorek późnym wieczorem irańska agencja prasowa Isna, powołując się na służby ratunkowe.

Do tragedii doszło podczas imprezy urodzinowej. Według wstępnych ustaleń eksplodował gaz wykorzystywany do pompowania balonów. Wśród zabitych jest czworo dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

W nagraniu opublikowanym w irańskich mediach społecznościowych widać ciała zabitych leżące w workach na ciała leżą przed kawiarnią.

RadioZET.pl