Na północy Indii autobus runął w przepaść do kilkusetmetrowego wąwozu - przekazały media. Policja potwierdziła do tej pory śmierć 25 osób. Większość pasażerów autokaru stanowili goście wracający z wesela. Przyczynę katastrofy zbadają lokalne władze.

Tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się 4 października w stanie Uttarakhand, na północy Indii – poinformował portal dziennika "The Times of India".

Podróżujący wracali w nocy autobusem z wesela z Laldhang w dystrykcie Haridwar. Nagle pojazd zjechał z drogi i runął do głębokiego wąwozu w dystrykcie Pauri Garhwal.

Tragiczny powrót z wesela. Zginęło co najmniej 25 osób

"Autobus przewożący około 50 pasażerów z przyjęcia weselnego wpadł do 500-metrowego wąwozu" – relacjonowało BNN Newsroom na Twitterze. Służby potwierdziły śmierć co najmniej 25 osób. Pojazdem jechało blisko 50 osób, a ranni, którzy ocaleli, trafili do szpitali.

Premier Indii, Narendra Modi, określił wypadek jako "tragiczny" i "rozdzierający serce". "W tej tragicznej godzinie moje myśli są z rodzinami pogrążonymi w żałobie. Mam nadzieję, że ci, którzy zostali ranni, jak najszybciej wyzdrowieją" - napisał na Twitterze premier.

