Czworo noworodków zginęło w pożarze na oddziale neonatologii w szpitalu dziecięcym Kamala Nehru w Indiach. "Przedwczesna śmierć dzieci to ból nie do zniesienia" - napisał na Twitterze premier stanu Madhja Pradeś.

Do tragedii doszło w szpitalu dziecięcym Kamala Nehru w Bhopal, stolicy stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach. Gdy wybuchł pożar, na oddziale znajdowało się 40 dzieci, z czego 36 udało się uratować – przekazał przedstawiciel lokalnych władz.

Był to drugi pożar w szpitalu w Indiach w ciągu ostatnich trzech dni. W niedzielę na skutek pożaru na oddziale covidowym w szpitalu w stanie Maharasztra zmarło co najmniej 10 osób. Premier stanu Madhja Pradeś Shivraj Singh Chauhan zarządził śledztwo w sprawie przyczyn pożarów. "Przedwczesna śmierć dzieci to ból nie do zniesienia" - oświadczył na Twitterze Chauhan, przekazując kondolencje rodzinom ofiar.

Tragiczne w skutkach pożary budynków nie są rzadkim zjawiskiem w Indiach - zauważa Sky News. Na skutek słabego dozoru i braku odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego niekontrolowany ogień w budynkach często prowadzi do śmierci znajdujących się w nich ludzi.

W maju w czasie zmagań z falą zakażeń koronawirusem pożar na oddziale covidowym w szpitalu na zachodzie Indii doprowadził do śmierci co najmniej 18 pacjentów - przypomina brytyjska telewizja.

RadioZET.pl/PAP