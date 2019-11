Trzech Polaków zginęło w makabrycznym wypadku. Brytyjskie służby apelują o pomoc

Trzech Polaków zginęło w niedzielę w tragicznym wypadku samochodowym w hrabstwie Lincolnshire w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza policja wciąż nie ustaliła, co dokładnie wydarzyło się na drodze i apeluje do świadków o pomoc.

Do bardzo poważnego wypadku doszło w niedzielę przed południem pomiędzy miejscowościami Barton i South Ferriby. Na trasie A1077 zderzyły się toyota i peugeot. Pierwszym samochodem podróżowało trzech mężczyzn, a drugim kobieta i mężczyzna.

"To był naprawdę poważny wypadek" - powiedział Rob Mazingham z policji w Humberside. Niestety podróżujących toyotą nie udało się uratować. Jak informują brytyjskie media, wszyscy to obywatele Polski. W wypadku ucierpieli też podróżujący peugeotem – w stanie ciężkim trafili do szpitala.

Szczegóły wypadku nie są jeszcze znane. Bada je policja i apeluje do świadków zdarzenia o kontakt. Wiadomo jedynie, że ofiary to Polacy w wieku od 40 do 60 lat, którzy mieszkali w Hull.

RadioZET.pl/hulldailymail.co.uk/Humberside Police