Trumna z ciałem Elżbiety II złożona do grobu. Prywatna ceremonia bez udziału mediów

Podczas popołudniowego nabożeństwa pogrzebowego w kaplicy św. Jerzego trumnę z ciałem królowej Elżbiety II opuszczono do znajdującej się w podziemiach świątyni krypty królewskiej, ale ostatecznym miejscem spoczynku jest mała kaplica przylegająca do prezbiterium, w której pochowani są rodzice monarchini oraz złożone zostały prochy jej młodszej siostry.

Złożenie trumny do grobu, a także przeniesienie znajdującej się w królewskiej krypcie trumny z ciałem jej męża, księcia Filipa, odbyło się wieczorem tylko w obecności rodziny królewskiej i bez obecności żadnych mediów.

Trumna z ciałem Elżbiety II złożona do grobu

Jak wcześniej informowano, nagrobkiem jest jedynie prosta marmurowa płyta, na której wyryte są tylko imiona królowej Elżbiety II i księcia Filipa oraz lata, w których żyli, czyli odpowiednio 1926-2022 i 1921-2021. Symbole władzy monarszej Elżbiety II - imperialna korona, berło i jabłko królewskie - zostały pod koniec nabożeństwa pogrzebowego zdjęte z trumny z jej ciałem i przekazane dziekanowi kaplicy św. Jerzego w Windsorze, który położył je na ołtarzu. Miało to symbolizować, że Elżbieta II zostanie złożona do grobu nie jako monarchini, ale jako zwykła chrześcijanka. Insygnia te zostaną przekazane nowemu królowi, Karolowi III w dniu jego koronacji.

Wieczorem policja regionu Doliny Tamizy przekazała, że uroczystości pogrzebowe królowej w Windsorze w poniedziałek obserwowało sto tysięcy osób. Policja regionu Doliny Tamizy dodała, że w zapewnianie bezpieczeństwa podczas uroczystości pogrzebowych w Windsorze zaangażowanych było 2000 funkcjonariuszy, co oznacza to, że była to jedna z największych operacji, jakie kiedykolwiek podjęła. W Windsorze większość ludzi zgromadziła się wzdłuż Long Walk - liczącej 4,5 kilometra drogi wiodącej przez Wielki Park Windsorski do zamku, którą jechał karawan wiozący trumnę z ciałem Elżbiety II.

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. W poniedziałkowych uroczystościach brało udział około 500 zagranicznych gości, w tym wielu monarchów, prezydentów i premierów.

RadioZET.pl/PAP