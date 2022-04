Trwa przegrupowanie wojsk Putina. Koncentracja na nowych kierunkach

Trwa przegrupowanie i przemieszczanie rosyjskich jednostek w rejony koncentracji na kierunkach charkowskim i donieckim - podał we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

To już 48. dzień barbarzyńskiej wojny w Ukrainie. Wojska rosyjskie wycofały się z obwodu kijowskiego i centralnej części kraju i przygotowują się do ofensywy we wschodnich i południowych regionach. W najbliższych dniach ma rozpocząć się bitwa o Donbas, która może okazać się kluczowa i przełomowa dla przebiegu całej wojny.

"Trwa przegrupowanie i przemieszczanie jednostek wroga w rejony koncentracji na kierunkach słobodzkim (charkowskim) i donieckim. Aby uniemożliwić lokalnym mieszkańcom rejestrowanie ruchu broni i sprzętu wojskowego w obszarach przygranicznych obwodów kurskiego, briańskiego i woroneskiego Federacji Rosyjskiej został wzmocniony reżim administracyjno-policyjny, pod pretekstem wysokiego poziomu zagrożenia terrorystycznego" - czytamy w wydanym we wtorek po południu podsumowaniu sytuacji operacyjne.

"Jednocześnie w celu wzmocnienia zgrupowania nieprzyjaciel przyspiesza szkolenie młodszych specjalistów we wschodnim okręgu wojskowym Federacji Rosyjskiej, koordynację oddziałów Rosgwardii i ich przenoszenie na tereny graniczące z Ukrainą. Rosyjskie dowództwo dokonuje przeglądu warunków kontraktów, aby zalegalizować udział w działaniach wojennych poza granicami Rosji i zapobiec ich zrywania przez wojskowych" - dodało ukraińskie dowództwo.

