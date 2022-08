Przez pierwsze sześć miesięcy 2022 roku Korea Północna poczyniła przygotowania do kolejnej próby jądrowej - wynika z fragmentu poufnego raportu ONZ, z którym zapoznała się agencja Reutera.

Korea Północna przygotowuje się do kolejnej próby jądrowej. Reuters dotarł do poufnego raportu ONZ, który wskazuje, że "prace w ośrodku prób jądrowych Punggje-ri torują drogę do dodatkowych testów w celu rozwoju broni atomowej".

"Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna wykazuje coraz większe zdolności do produkcji materiałów rozszczepialnych w ośrodku w Jongbjon" – twierdzi Reuters.

"Trwają przygotowania do próby jądrowej". ONZ ostrzega

Agencja powołuje się na opinie niezależnych inspektorów, którzy o swoich ustaleniach poinformowali komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. sankcji przeciw Korei Północnej.

"KRLD poczyniła przygotowania w ośrodku prób jądrowych, ale nie przeprowadziła testu urządzenia nuklearnego. W pierwszej połowie 2022 roku nadal przyspieszała prace w ramach swoich programów rakietowych" – podaje Reuters, powołując się na obserwatorów ONZ.

Z ich ustaleń wynika, że reżim Kim Dzong Una wystrzelił 31 pocisków, w tym sześć testów międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) i dwa pociski, które Pjongjang określa jako broń balistyczną. Przed gotowością tego kraju do przeprowadzenia siódmej próby jądrowej ostrzega Waszyngton. Władze USA zapowiadają, że jeśli do testu dojdzie, będą ponownie naciskać na zaostrzenie sankcji ONZ wobec Pjongjangu.

Według Reutersa Korea Płn. odpowiada też za kradzież aktywów w kryptowalutach wartych setek milionów dolarów. Wcześniej monitorujący sytuację inspektorzy oskarżali ten kraj o to, że przeprowadza cyberataki, by móc finansować swój program nuklearny i rakietowy. Korea Północna prowadzi próby jądrowe i próby rakiet balistycznych mimo zakazu nałożonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zaostrzane sankcje wobec Pjongjangu mają na celu odcięcie reżimu od funduszy na finansowanie tych programów.

RadioZET.pl/PAP - Andrzej Dobrowolski