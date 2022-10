Kadyrow sfrustrowany działaniami wojsk Rosji. "Trzeba zmieść ich miasta"

Wojna w Ukrainie nie idzie po myśli wojsk Władimira Putina. Po wrześniowych sukcesach obrońców pod Charkowem i Chersoniem krytyki pod adresem Kremla nie szczędził lider prorosyjskich Czeczenów Ramzan Kadyrow, którego oddziały również walczą w Ukrainie. Kadyrow dał się też poznać jako zwolennik eskalacji wojny, do poziomu nuklearnego.

Jak poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow przekazał we wtorek na swoim kanale na Telegramie, że jest sfrustrowany, gdy obserwuje sytuację rosyjskich wojsk, stopniowo wypieranych z zajętych ziem. W jego ocenie Kreml nieadekwatnie reaguje na ofensywy wojsk Kijowa.

Kadyrow sfrustrowany działaniami wojsk Rosji

- Chcę opowiedzieć o wojnie, która już dzisiaj toczy się na naszym terytorium. Mówiliśmy, że prowadzimy specjalną operację wojskową na terytorium Ukrainy, ale na naszej ziemi już trwa wojna. I jestem z tego bardzo niezadowolony. Ogłosiliśmy już stan wojenny na terenach przygranicznych, ale oni nie wahają się strzelać do cywilów, niszczyć obiekty cywilne, zabijać dzieci, osoby starsze - przekazał Ramzan Kadyrow na Telegramie.

Lider prorosyjskich Czeczenów nazwał sam konflikt nie operacją specjalną – jak narzuca to w Rosji Kreml – a wojną. Tłumaczył to faktem, że walki toczą się teraz na terenach anektowanych przez Rosję. - Moim zdaniem słabo odpowiadamy. Jeśli pocisk poleciał w naszym kierunku, w naszym regionie, to trzeba zmieść ich miasta z powierzchni ziemi, aby zrozumieli, że nie mogą nawet myśleć o strzelaniu w naszym kierunku - powiedział Kadyrow.

Kadyrow narzekał także, że na Kaukazie Północnym nie ma wystarczającej liczby ochotników do tego, by pójść na front. Czeczen uznał, że mieszkańcy powinni w kolejkach stać do urzędów meldunkowych.

Ukraińcy zniszczyli bazę "kadyrowców" pod Chersoniem

Tymczasem w trakcie minionej doby oddziały Kadyrowa znalazły się w ogniu uderzenia sił Ukrainy. Armia zniszczyła bazę czeczeńskich bojowników, tzw. kadyrowców, w obwodzie chersońskim na południu kraju. - Zginęło około 40 żołnierzy wroga, a ponad 60 zostało rannych - poinformowała we wtorek agencja UNIAN za oficerem ukraińskiej armii Anatolijem Sztefanem. Baza, w którą miał trafić pocisk rakietowy, mieściła się w budynku jednej ze szkół. Zniszczenie obiektu wroga potwierdził również kanał Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Tzw. kadyrowcy, czyli oddziały specjalne przywódcy Czeczenii (formalnie głowy republiki) Ramzana Kadyrowa, stanowią znaczącą część Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - formacji utworzonej w 2016 roku na bazie Wojsk Wewnętrznych MSW Rosji i dowodzonej przez generała Wiktora Zołotowa, byłego szefa osobistej ochrony prezydenta Władimira Putina.

RadioZET.pl/PAP/Telegram