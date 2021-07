Szczepienia przeciwko Covid-19 w Izraelu przeprowadzano od początku bardzo sprawnie. Według serwisu Our World in Data, w pełni zaszczepionych jest obecnie ponad 59 proc. mieszkańców Izraela (5,35 mln osób).

Jak podał "The Times of Israel", w piątek rozpoczęto podawanie trzeciej dawki osobom powyżej 60. roku życia. Powodem jest gwałtowny wzrost nowych zakażeń koronawirusem od kilkudziesięciu kilka tygodni temu do 2 tys. notowane w tym tygodniu.

Grzywna po podróży do krajów z wariantem Delta

Wśród osób, które przyjęły trzecią dawkę szczepionki, znalazł się prezydent Izraela Jicchak Herzog wraz z żoną. - To ważny gest solidarności społecznej. Jestem dumny, że jesteśmy pierwszym krajem, który zaszczepił trzecią dawką - powiedział polityk przed przyjęciem preparatu.

Premier Izraela Naftali Bennett w czwartek w orędziu telewizyjnym zapowiedział, że zabierze swoją matkę na podanie trzeciej dawki i zachęcał innych, żeby zrobili to samo. - Zadzwoń teraz do swoich rodziców i dziadków i upewnij się, że otrzymają szczepionkę uzupełniającą - powiedział Bennett.

Trzecią dawkę otrzyma również Benjamin Netanjahu, były premier i obecnie lider opozycji. Przez ostatnie tygodnie zachęcał rząd do wprowadzenia trzeciej dawki - zaznaczył "The Times of Israel".

Izrael wprowadził również restrykcje w podróżowaniu do krajów, gdzie obecnie występuje najwięcej zakażeń wariantu delta koronawirusa. Wśród nich Wielka Brytania, Turcja, Gruzja i Cypr. Osoby, które podróżują do tych państw i nie są objęci wyjątkami, mogą otrzymać grzywnę w wysokości 5 tys. szekli (ponad 5,9 tys. zł) oraz są kierowane na przymusową kwarantannę po powrocie.

RadioZET.pl/The Times of Israel