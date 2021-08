Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19. Wprowadza ją kolejne państwo Europy

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 zostanie wkrótce wprowadzona we Francji. Istotna deklaracja w tej sprawie padła ze strony prezydenta tego państwa, Emmanuela Macrona.

"Trzecia dawka będzie prawdopodobnie konieczna, nie dla wszystkich od razu, ale w każdym razie dla osób najbardziej narażonych i starszych" - napisał Macron.

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19. Wprowadzi ją kolejne państwo

Działania rządu Francji związane są ze wzmocnieniem programu szczepień na Covid-19 w sytuacji, gdy kraj stoi w obliczu czwartej fali koronawirusa. W miastach nie ustępują demonstracje uliczne przeciw polityce epidemicznej rządu. Francja jako pierwsza w Europie wprowadziła obostrzenia, które obejmą niezaszczepionych w usługach publicznych.

Tymczasem w środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do wstrzymania szczepień dawką przypominającą przeciwko Covid-19 co najmniej do końca września. Apel uzasadnił powiększającą się luką pomiędzy bogatymi krajami z szerokim dostępem do szczepionek na Covid-19 a tymi biedniejszymi, gdzie szczepienia przeprowadzono w bardzo wąskim zakresie, głównie wśród personelu medycznego.

Na 4 mld dawek zaaplikowanych dotąd na świecie 80 proc. z nich podano właśnie w państwach o wysokich dochodach, lub średnich wyższych, co odpowiada jedynie połowie światowej populacji. Apel WHO odrzuciły jednak Stany Zjednoczone, które nie wiążą kwestii podawania trzeciej dawki szczepionki swoim obywatelom z niedostępnością preparatów dla biedniejszych państw.

Kampanie szczepień trzecią dawką rozpoczęto już w Izraelu i Niemczech. Pod koniec lipca, ze względu na zmniejszoną skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19, w Izraelu rozpoczęto podawanie trzeciej dawki osobom po 60. roku życia. Decyzja o rozpoczęciu podawania trzeciej dawki została podjęta w celu powstrzymania fali zakażeń koronawirusem. Liczba infekcji wzrosła w Izraelu od kilkudziesięciu dziennie miesiąc temu, do średnio ponad 2 tys. w ostatnim tygodniu lipca. Z kolei w Niemczech od września trzecie szczepienia będą oferowane w domach opieki i innych instytucjach, w których przebywają osoby wymagające szczególnej opieki.

RadioZET.pl/PAP