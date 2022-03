Rozpoczęła się trzecia tura rozmów między Ukrainą a Rosją

12 dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę reprezentanci obu stron znów spotkali się przy jednym stole, aby negocjować zawieszenie broni. We wcześniejszych dwóch rundach rozmów nie doszło do żadnego przełomu. Jedynym, co wówczas udało się ustalić, było porozumienie się, co do kwestii korytarzy humanitarnych. Jednak po ich zatwierdzeniu Rosjanie i tak otwierali ogień do cywilów.

W poniedziałek w Puszczy Białowieskiej zaczęła się trzecia tura rozmów. Kilka minut przed ich rozpoczęciem przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak zamieścił krótkie nagranie na Twitterze.

Początek trzeciej tury rozmów między Ukrainą a Rosją

- Za kilka minut zaczniemy rozmawiać z przedstawicielami kraju, który na poważnie uważa, że przemoc na dużą skalę wobec ludności cywilnej w XXI wieku jest argumentem. Spróbujemy udowodnić, że tak nie jest - powiedział Podolak.

Zaapelował również, by nie zwracać uwagi na nieprawdziwe informacje "o Janukowyczu".

- Nie wiem, kogo jeszcze oni chcą mianować swoimi namiestnikami na Ukrainie. (...) Wszystko będzie tak, żeby było dobrze dla Ukrainy i naszych ludzi - zapewnił Podolak, odnosząc się w ten sposób do pogłosek, jakoby Kreml dążył do przywrócenia zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza z powrotem do władzy

RadioZET.pl/PAP