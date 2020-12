Trzęsienie ziemi w Chorwacji. Wstrząs nastąpił dziesięć kilometrów pod powierzchnią ziemi. - Wstrząs był odczuwalny też m.in. w Budapeszcie i Wiedniu - podaje PAP.

Burmistrz chorwackiego miasta Petrinja Darinko Dumbović poinformował o śmierci dziecka. - To jest jak Hiroszima, nie ma połowy miasta. Stoję przed martwą dziewczyną, która nie przeżyła trzęsienia, czekamy na pomoc – powiedział burmistrz Dumbović dziennikowi „24sata”.

Trzęsienie ziemi w Chorwacji. Wstrząs o magnitudzie 6,4 był odczuwalny w Budapeszcie

Lokalne media precyzują, że wstrząs wystąpił w odległości 3 km od liczącego ponad 15 tys. mieszkańców miasta Petrinja, to jest ok. 47 km na południe od Zagrzebia. Do sieci spłynęło już wiele doniesień i fotorelacji. Chorwacka telewizja N1 pokazała pierwsze kadry z akcji ratunkowej.

Niemal w tym samym miejscu doszło do trzęsienia ziemi także w poniedziałek (dzień wcześniej), miało ono magnitudę 5,3 i spowodowało zniszczenia budynków w Petrinji i Sisaku, ale nikt nie odniósł obrażeń. Wtorkowy wstrząs jest prawdopodobnie jednym z najsilniejszych w historii kraju. W 1880 r. Zagrzeb nawiedziło trzęsienie o podobnej magnitudzie, nazwane "wielkim wstrząsem".

Wstrząs był mocno odczuwalny w Słowenii. W Lublanie wstrzymane zostały prace tamtejszego parlamentu, a w Krszku - elektrowni jądrowej.

RadioZET.pl/PAP