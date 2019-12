22 osoby zginęły w niedzielę w wypadku autokaru turystycznego, który stoczył się do wąwozu w północno-zachodniej Tunezji - poinformowały władze tego kraju. 21 osób zostało rannych.

Do katastrofy doszło na drodze do miasta Ain Darahim w rejonie Ain Sanusi. Jak poinformowało tunezyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych 43 osoby jechały autokarem, który w pewnym momencie wypadł z trasy, przerwał żelazne barierki ochronne i wpadł do wąwozu. Wszyscy pasażerowie byli obywatelami Tunezji.

Górzysty region Ain Draham, w pobliżu granicy z Algierią, jest bardzo popularny wśród tunezyjskich turystów, którzy o tej porze roku często spędzają tam weekendy. Infrastruktura turystyczna w tym rejonie jest jednak przestarzała, przez co nierzadko dochodzi tam do wypadków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tunezja jest w Afryce Północnej drugim krajem po Libii z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności w ruchu drogowym.

RadioZET.pl/ PAP