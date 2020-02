Co najmniej 28 osób, w tym 23 ratowników, zginęło w dwóch lawinach, które we wtorek i środę zeszły we wschodniej Turcji - przekazało tureckie MSW. Kilkunastu ratowników zostało uwięzionych pod śniegiem.

Do katastrofy doszło w pobliżu górskiego miasteczka Bahcesaray, ok. 50 kilometrów od granicy z Iranem. Lawina uderzyła w jadący drogą autobus strącając go w przepaść. W zdarzeniu zginęło co najmniej pięć osób.

Na miejsce wysłano zespoły ratownicze, które ucierpiały niedługo później wskutek drugiego zejścia żywiołu. Zginęło 23 ratowników.

Łączny bilans ofiar sięga co najmniej 28 osób. Z lawiny ocalało około 30 ratowników.

