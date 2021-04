Turcja, czyli ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, wprowadza ścisły lockdown. Prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w poniedziałek, że ze względu na wzrost liczby infekcji koronawirusem kraj zostanie zamknięty od czwartku do 17 maja. To zła wiadomość dla naszych rodaków, którzy planowali spędzić tam majówkę.

Nowe obostrzenia epidemiczne w Turcji obejmą również m.in. zakaz podróży między miastami. Zawieszona zostanie też nauka stacjonarna w szkołach. Z nowych ograniczeń wyłączony pozostanie sektor spożywczy i przemysłowy.

Wzrost liczby zakażeń w Turcji zaobserwowano po złagodzeniu przez rząd na początku marca obostrzeń przeciwepidemicznych. 16 kwietnia odnotowano największy dobowy przyrost nowych zakażeń - ponad 63 tys. przypadków. W niedzielę potwierdzono 39 tys. infekcji - podaje Reuters.

Turcja. Całkowity lockdown ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem. Co z majówką?

Edrogan zapowiedział, że podróże między miastami będą wymagały zezwolenia władz. Prezydent liczy na to, że wprowadzenie lockdownu pozwoli na ograniczenie do końca ramadanu średniej dobowej zakażeń do poniżej 5 tys.

Restrykcje epidemiczne zostały już zaostrzone w Turcji pod koniec marca. Erdogan zapowiedział wtedy, że w czasie ramadanu, który rozpoczął się w tym roku 13 kwietnia, a zakończy 12 maja, będzie obowiązywać pełny lockdown w weekendy, a restauracje będą serwować jedzenie tylko na wynos lub w formie dostawy. W całym kraju wprowadzono także godzinę policyjną, która obowiązuje od godz. 21. do 5.

Na wyjazd do Turcji liczyło wielu Polaków, którym rząd "odwołał" majówkę w Polsce. Spragnieni wypoczynku, masowo szukali ofert poza granicami naszego kraju. Jednym z ulubionych podróżniczych kierunków naszych rodaków, według portalu wakacje.pl, jest właśnie Turcja, z bogatą ofertą hoteli z opcją all inclusive, konkurencyjnymi cenami i stosunkowo krótkim przelotem.

RadioZET.pl/PAP/wakacje.pl