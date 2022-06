Turcja zmienia nazwę. Szef MSZ: zwróciliśmy się z wnioskiem do ONZ

Szef dyplomacji Turcji zwrócił się do ONZ i innych organizacji z wnioskiem o zmianę międzynarodowej nazwy państwa. Zamiast angielskiego słowa „Turkey”, obowiązującym będzie turecki termin „Turkiye”.

Turcja z nową oficjalną nazwą. „Zwróciliśmy się do ONZ i innych organizacji z wnioskiem, by międzynarodowa nazwa naszego kraju brzmiała odtąd nie "Turkey" (z języka angielskiego), ale "Turkiye" (z języka tureckiego)” - oświadczył szef dyplomacji Turcji Mevlut Cavusoglu, cytowany przez agencję Anatolia.

Turcja zmienia nazwę

Szef MSZ Turcji dodał, że turecka nazwa kraju została już zauważona przez międzynarodową społeczność. -Kampania promocyjna linii lotniczych Turkish Airlines pod nazwą Hello Turkiye cieszyła się dużym zainteresowaniem i została zauważona przez ponad 30 mln osób - poinformował turecki minister.

Jak dodał, na tureckich produktach przeznaczonych na eksport używano by odtąd sformułowania "made in Turkiye" zamiast "made in Turkey"

RadioZET.pl/PAP