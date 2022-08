Koszmar na wakacjach w Turcji. 22-letnia Polka zgwałcona i wypchnięta z balkonu

22-letnia turystka z Polski, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Turcji, nie doznała obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Została najprawdopodobniej zgwałcona i wypchnięta z balkonu na trzecim piętrze hotelu w Bodrum - dowiedział się portal Rybnik.dlawas.info. Polski MSZ oraz bliscy dziewczyny nie chcą komentować sprawy.

22-letnia Marcelina z Rybnika, która w lipcu wyjechała na wakacje do Turcji, trafiła do jednego z tamtejszych szpitali z poważnymi obrażeniami. Miała m.in. złamaną miednicę oraz uraz głowy. Rodzina przekazała, że 22-latka spadła z trzeciego piętra oraz że był to nieszczęśliwy wypadek.

Portal Rybnik.dlawas.info przytoczył relację tureckich mediów, z której wyłania się inny obraz wydarzeń. Dziewczyna miała zostać wykorzystana seksualnie przez 26-letniego studenta z Polski, z którym była na wakacjach. Mężczyzna jest również podejrzany o pobicie Marceliny i wyrzucenie jej z balkonu na trzecim piętrze hotelu przy ul. Adnan Menderes w Bodrum.

22-latka z Rybnika zgwałcona i wyrzucona z balkonu?

Portal Haber Ankara podał, że 26-latek został aresztowany przez turecką policję. 22-letnia Marcelina trafiła do prywatnego szpitala z poważnymi złamaniami i urazem głowy. Lekarze stwierdzili też obrażenia narządów płciowych dziewczyny.

Wersję wydarzeń mówiącą, że 26-latek z Polski zgwałcił dziewczynę i wyrzucił ją z balkonu, potwierdził portalowi Rybnik.dlawas.info dziennikarz Özay Kartal z serwisu Bodrum Haber Merkezi. Informowała o tym również m.in. turecka agencja prasowa Anadolu Ajansı. Tureckie media piszą też, że domniemany sprawca to chłopak Marceliny, a tuż przed tym, jak dziewczyna została wypchnięta z balkonu, para się pokłóciła.

Polski MSZ nie chce zdradzać szczegółów na ten temat. “Sprawa poszkodowanej w Bodrum - w Turcji - obywatelki polskiej i związanych z nią okoliczności, jest znana Konsulatowi Generalnemu RP w Stambule, który pozostaje w kontakcie z miejscowymi władzami prowadzącymi dochodzenie, podejmując stosowne działania z zakresu pomocy konsularnej. Z uwagi na charakter zdarzenia, toczące się postępowanie oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, urząd konsularny oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie udzielają bliższych informacji w tej sprawie” - przekazało portalowi Rybnik.dlawas.info Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Bliscy również nie komentują sprawy. Poinformowali jedynie o finale zbiórki na transport Marceliny do Polski. Dzięki zebranej kwocie dziewczynę udało się już sprowadzić do naszego kraju. Rodzina nadal zbiera pieniądze na kosztowne leczenie Marceliny.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Rybnik.dlawas.info/Haberankara.com