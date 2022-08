3-letni chłopiec umarł w rozgrzanym aucie. Ojciec pił w tym czasie drinka

Tragedia wydarzyła się w Turcji. 3-letni Badr Alddin Malahafji pojechał razem z rodzicami do miejscowości Adana na wesele. Po drodze, 34-letni ojciec dziecka postanowił odwiedzić swojego brata.

- Kiedy wyszedłem z domu, mój syn pobiegł do mnie z płaczem, bo chciał iść ze mną. Zaparkowałem w cieniu i poszedłem odwiedzić mojego brata w jego miejscu pracy. Potem po prostu nie chciałem budzić syna i zostawiłem trochę otwarte okna - mówił mężczyzna w rozmowie z lokalnymi mediami.

3-letni chłopiec umarł w rozgrzanym samochodzie

34-latek zostawił swojego syna w rozgrzanym samochodzie na ok. 30 minut. Temperatura w aucie mogła sięgać nawet 70 stopni Celsjusza. Mężczyzna poszedł do swojego brata na drinka, a gdy wrócił do samochodu, mały Badr nie dawał już oznak życia.

Służby ratunkowe, które przyjechały na miejsce, stwierdziły śmieć dziecka. Rodzica chłopca jak dotąd nie usłyszeli zarzutów. Media piszą, że są wstrząśnięci tragedią.

- Niech Bóg nie pozwala nikomu odczuwać tego bólu. To bardzo smutna sytuacja. Ojciec idzie do brata. Kiedy wraca po pół godziny, a najpóźniej godzinie, widzi swojego syna leżącego nieruchomo - mówił 34-latek.

RadioZET.pl/ Daily Mail