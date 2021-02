Próbował zabić pracodawcę. Dodał do jego napoju ślinę chorego na COVID-19

Szokujące doniesienia z Turcji. Ramazan Cimen został oskarżony o próbę usiłowania zabójstwa Ibrahima Unverdiego i jego żony - donosi "The Sun". Małżeństwo otrzymało ochronę policji. - Ja i moje dzieci nie możemy wyjść z domu. Jesteśmy uwięzieni. Ufam sprawiedliwości i chcę, aby ten człowiek został ukarany - mówiła Turka w rozmowie z portalem ladbible.com.

Turcja. Kupił ślinę chorego na COVID-19 i podał swojemu szefowi

Ibrahim Unverdi, właściciel salonu samochodowego w Adanie w południowo-wschodniej Turcji, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mężczyzna, który pracował dla niego przez trzy lata, próbował zarazić go koronawirusem. Wcześniej został przyłapany na kradzieży pieniędzy. - Rankiem w dniu incydentu zadzwoniłem do niego w sprawie sprzedaży samochodu. Dałem mu 215 tys. lir tureckich (ok. 113 tys. zł). Powiedziałem, żeby zabrał pieniądze do biura. Miał nawet klucz do mojego sejfu, całkowicie mu ufałem - relacjonował Unverdi.

Mężczyzna zniknął z gotówką, a Unverdi nie mógł się z nim skontaktować. Pracownik zadzwonił dopiero kolejnego dnia. Wyjaśnił, że ukradł pieniądze, ponieważ był winien lichwiarzowi.

Jednak to nie wszystko. Właściciel salonu twierdzi, że przed kradzieżą Ramazan Cimen kupił za 500 lir tureckich (ok. 260 zł) ślinę pacjenta chorego na Covid-19. - Próbował dodać ją do mojego napoju. Dowiedziałem się o tym od jednego z moich pracowników - mówił. Na szczęście biznesmen nie wypił płynu. - Po raz pierwszy słyszę o tak dziwnej technice zabijania. Dzięki Bogu nie zachorowałem - dodał.

Ibrahim Unverdi poprosił policję o ochronę. Od momentu, kiedy szczegóły sprawy wyciekły do mediów, właściciel salonu dostaje od swojego byłego pracownika wiadomości z pogróżkami. "Nie mogłem cię zabić wirusem. Następnym razem strzelę ci w głowę" - miała brzmieć jedna z nich. Ramazan Cimen został formalnie oskarżony o usiłowanie zabójstwa oraz kierowanie gróźb karalnych i jest ścigany przez policję.

RadioZET.pl/The Sun/ladbible.com