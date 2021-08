Wypadek autokaru z turystami w Turcji. Zginęły cztery osoby, wielu rannych

Turcja. Czworo turystów z Rosji zginęło, a pięciu zostało rannych w wypadku autokaru w pobliżu miasta Manavgat w prowincji Antalyia. Turyści, wszyscy z obwodu samarskiego, mieli wracać wieczorem samolotem do Samary.

"2 sierpnia w rejonie Manavgatu ok. godziny 18. (17. czasu polskiego) doszło do wypadku autokaru wiozącego na lotnisko grupę 22 rosyjskich turystów, którzy odpoczywali w kurorcie Antalya. Troje Rosjan zginęło, pięcioro doznało ciężkich obrażeń, z czego dwoje znajduje się na oddziale reanimacyjnym" - podał pracownik rosyjskiego konsulatu. Później podano, że liczba ofiar śmiertelnych wypadku wzrosła do czterech.

W sumie do czterech tureckich szpitali przewieziono 16 osób - poinformowała służba prasowa biura Intourist. Wśród turystów było 9 dzieci.

Według wstępnych ustaleń autokar uderzył w ogrodzenie na skrzyżowaniu, a następnie wyjechał na przeciwległy pas ruchu i przewrócił się na bok.

RadioZET.pl/ PAP