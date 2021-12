Lockdown w Holandii. Władze kraju w drastyczny sposób zareagowały na pogorszenie sytuacji epidemicznej, przede wszystkim wskutek coraz szybciej wykrywanych zakażeń wariantem Omikron. – Holandia będzie ponownie zamknięta od jutra – ogłosił na konferencji w sobotę premier Mark Rutte. Podkreślił, że decyzja była "nieunikniona z powodu piątej fali, wywołanej przez wariant Omikron, który już nas zaatakował".

W piątek 17 grudnia tylko w samym Amsterdamie liczba zakażonych nowym wariantem koronawirusa wyniosła 25 procent wszystkich przypadków. Jeszcze kilka dni temu zakażenia Omikronem stanowiły 2,5 proc. Mowa więc o 10-krotnym wzroście zakażeń. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) przewiduje, że już w przyszłym tygodniu w stolicy Omikron będzie dominować wśród wszystkich infekcji koronawirusem.

Holandia wprowadza twardy lockdown. "Będzie zamknięta"

Przypomnijmy, że jeszcze przed pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa w Europie, Holandia zaostrzyła w listopadzie obostrzenia. Okazały się one jednak niewystarczające. Zgodnie z nowymi zasadami lockdownu zamknięte będą wszystkie nieistotne sklepy oraz restauracje, bary, salony fryzjerskie, siłownie, kina, teatry i muzea. Gospodarstwa domowe będą mogły gościć nie więcej niż dwie osoby, także maksymalnie dwie osoby będą mogły ze sobą przebywać na zewnątrz.

Obostrzenia te będą obowiązywać do 14 stycznia. Do 9 stycznia wszystkie szkoły odbywać będą naukę zdalną. - Brak działania w tej chwili prawdopodobnie doprowadziłby do trudnej do opanowania sytuacji w szpitalach, która już ograniczyła regularną opiekę, aby zrobić miejsce dla pacjentów z COVID-19 - powiedział Rutte. Zdaniem szefa holenderskiego zespołu ds. zarządzania epidemią Jaapa van Dissela, Omikron do końca roku wyprze wariant Delta i stanie się dominujący w całym kraju.

RadioZET.pl/PAP