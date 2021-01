Twitter na stałe zablokował konto Trumpa. "Nie zostaniemy uciszeni"

Twitter po środowych zamieszkach na Kapitolu zawiesił prywatne konto prezydenta USA. Jak relacjonował "Washington Post" - to doprowadziło Trumpa "do wściekłości". "Po dokładnym przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta Donalda Trumpa i otaczającego ich kontekstu na stałe zawiesiliśmy konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy" - przekazały w oświadczeniu władze Twittera.

Twitter zablokował prywatne konto Trumpa. Oficjalny profil "będzie podlegać ograniczeniom"

"Nie zostaniemy uciszeni!" - napisał na swoim rządowym koncie na Twitterze Trump. W reakcji na ten wpis Twitter zablokował także i oficjalny prezydencki profil. Prezydent oświadczył, że rozważa stworzenie własnej platformy społecznościowej w niedalekiej przyszłości.

Oficjalne prezydenckie konto obserwuje ponad 33 miliony osób. Oprócz zablokowania tego i prywatnego profilu Twitter zablokował także konta kampanii (@TeamTrump) oraz bliskich doradców ustępującego szefa państwa - prawniczki Sidney Powell oraz generała Michaela Flynna. Wykorzystywane dla potrzeb kampanijnych konto @TeamTrump, gdzie prezydent USA także opublikował w piątek zakwestionowane później tweety, zostało zawieszone, a wpisy usunięte.

Po zablokowaniu prywatnego konta Donalda Trumpa Twitter usunął serię tweetów, którą zamieścił na koncie prezydenckim w piątek wieczór, gdy stracił dostęp do prywatnego profilu. Kilka godzin później kierownictwo Twittera zapewniło, że oficjalne konta prezydenta USA (@POTUS) i Białego Domu (@WhiteHouse) nie są i nie będą zablokowane. Korzystanie z nich podlegało będzie jednak ograniczeniom, których firma nie sprecyzowała.

@POTUS (President of the United States) to profil zarezerwowany dla urzędującego szefa państwa, ale Trump do tej pory rzadko z niego korzystał. Twitter bezprecedensową decyzję zablokowania gospodarzowi Białego Domu prywatnego konta argumentował "ryzykiem podżegania do przemocy".

