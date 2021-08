Autor "Barki" oskarżony o molestowanie seksualne. Był prałatem Jana Pawła II

Cesáreo Gabaráin, autor ulubionej pieśni Jana Pawła II, "Barki", w latach 70. został oskarżony o pedofilię - wynika z raportu opublikowanego przez hiszpański dziennik "El País". Mimo to polski papież mianował go później swoim osobistym prałatem.

Cesáreo Gabaráin to baskijski duchowny i autor kilkuset pieśni religijnych. Jednym z jego dzieł jest skomponowana w 1984 roku "Pescador de Hombres", czyli umiłowana przez polskiego papieża "Barka". Utwór ten Jan Paweł II wielokrotnie śpiewał na spotkaniach z Polakami.

Hiszpański dziennik "El País" dotarł do dokumentów, z których wynika, że hiszpański ksiądz w latach 70. miał dopuścić się molestowania seksualnego. Został oskarżony o pedofilię i wydalony ze szkoły Towarzystwa Maryi.

"El Pais" donosi, że duchowni mieli obowiązek wszcząć śledztwo w tej sprawie. Archidiecezja madrycka i władze zakonu marystów, cytowani przez dziennik, poinformowali, że w swoich archiwach nie mają dokumentów na ten temat. Tymczasem 7 sierpnia Kongregacja Marystów w Hiszpanii potwierdziła otrzymanie wiarygodnych oskarżeń o wykorzystywanie seksualne nieletnich przez Cesareo Gabaraina.

"Zakon wyraża ból i żal z powodu zdarzeń opublikowanych w mediach w ostatnich dniach, do których doszło kilkadziesiąt lat temu w niektórych naszych szkołach" - brzmi treść oświadczenia, cytowanego przez "Gazetę Wyborczą".

Do molestowania miało dochodzić w ośrodku zakonu marystów w Madrycie. Gabarain został oskarżony przez czterech byłych uczniów tej szkoły. - Miał mercedesa. Nie nosił sutanny, lecz chodził w cywilnym garniturze. Miał charyzmę, był miły, przyciągał dzieciaki – wspominał jeden z molestowanych uczniów, cytowany przez "GW". Duchowny zapraszał 13- i 14-latków do swojego biura, a w czasie tych spotkań miał pozwalać im palić papierosy.

- Na szkolnych wyjazdach zawsze okazywało się przed snem, że jest o jedno łóżko za mało i trzeba było z nim spać. To było coś, co przygotował wcześniej. Wchodził do łazienki, podglądał nas pod prysznicem - relacjonował inny z uczniów Gabaraina.

Biskup-kompozytor został wydalony ze szkoły w 1978 roku. Przeniesiono go do ośrodka San Fernando w Madrycie, którym zarządzali salezjanie, a po kilku miesiącach trafił do Watykanu i służył u boku papieża Jana Pawła II, który w 1979 roku powołał twórcę "Barki" na osobistego prałata. Cesáreo Gabaráin zmarł w 1991 roku w wieku 54 lat.

