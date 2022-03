"Tylko to zatrzyma Putina". Bliski doradca Zełenskiego zwraca się do Zachodu

Ukraińcy widzą jedną możliwość szybkiego zakończenia wojny. Niezbędna jest im do tego pomoc krajów zachodnich. W piątek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zdradził, co musiałoby się stać, aby w szybkim tempie zakończyć ludobójstwo rozpoczęte przez Rosję.

Wojna w Ukrainie pochłania tysiące ofiar. Każdego dnia na froncie giną nie tylko żołnierze, ale także ludność cywilna. Kobiety, dzieci i seniorzy uciekają do innych krajów. Polska przyjęła już 624,5 tys. uchodźców. Ofiary rosyjskiego agresora to obywatele kilku narodowości.

We wtorek premierzy Polski i Wielkiej Brytanii wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej w Warszawie. Uczestniczyła w niej również Daria Keleniuk z ukraińskiego Centrum Akcji Antykorupcyjnych. Działaczka w emocjonalny sposób zabrała głos i zaapelowała do NATO o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Apel o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą

W piątek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział, że tylko ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą powstrzyma rosyjską eskalację. Zaufany człowiek Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy na Twitterze, że „logika tej wojny polega na narastaniu nalotów rakietowych i powietrznych na infrastrukturę cywilną, duże miasta i ludność cywilną”.

Mychajł Podolak podkreślił, że „nadszedł czas, by zachodni partnerzy wzięli też na siebie odpowiedzialność za zakończenie wojny”. Dlaczego Stany Zjednoczone do tej pory nie podjęły takiej decyzji? W czwartek na to pytanie odpowiedziała rzecznika Białego Domu Jen Psaki.

- To oznaczałoby w praktyce zestrzeliwanie przez amerykańskie wojsko rosyjskich samolotów, potencjalnie wywołując bezpośrednią wojnę z Rosją, a tego właśnie staramy się uniknąć — podkreśliła przedstawicielka USA.

RadioZET.pl/PAP

Osoby, które mają chęć i możliwość udzielenia wsparcia Ukrainie mogą wziąć udział w zbiórce Radia ZET na rzecz ofiar wojny.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo