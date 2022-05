Tylu Finów chce wstąpić do NATO. Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu przeprowadzonym w Finlandii 74 proc. respondentów opowiedziało się za przystąpieniem kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W przypadku gdyby Finlandia zrobiła to razem ze Szwecją, liczba popierających akcesję do NATO jest jeszcze większa.

Premierka Finlandii Sanna Marin zapewniała, że decyzja o wstąpieniu jej państwa do NATO będzie podejmowana jak najszybciej i jest to kwestia "raczej tygodni". Jednakże Marin tłumaczyła, że jest to bardzo poważna decyzja i musi nastąpić za powszechną zgodą.

W najnowszym sondażu aż 76 proc. Finów opowiada się za przystąpieniem do Sojuszu, a gdyby nastąpiło to razem ze Szwecją, odsetek ten wzrósłby do 83 proc.

Koalicja rządowa niezagrożona

Władze Sojuszu Lewicy zdecydowały 7 maja na zjeździe partii, że współpraca w koalicji rządowej premier Sanny Marin będzie kontynuowana niezależnie od prawdopodobnego złożenia przez Finlandię wniosku o członkostwo w NATO.

Partia, która tradycyjnie była krytycznie ustosunkowana (do kwestii członkostwa w NATO), może przekazać, że jest - gotowa uszanować zdanie narodu i większości parlamentarnej – oświadczyła liderka Sojuszu Lewicy (VAS) Li Andersson, ministra edukacji. Podkreśliła, że formalne nieubieganie się o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim, "nie jest już warunkiem pozostania w rządzie", co nakreśliła partia w 2019 roku przy zawiązywaniu się koalicji rządowej kierowanej przez socjaldemokratów.

Nieoficjalnie 12 maja najpierw prezydent Finlandii Sauli Niinisto ma ogłosić, że akceptuje wniosek o członkostwo w NATO swojego kraju, a następnie aprobatę wobec akcesji do NATO ogłoszą partie zasiadające w fińskim parlamencie - podaje portal Iltalehti.

Premierka Szwecji Magdalena Andersson chce, by jej kraj został członkiem NATO jeszcze w czerwcu - podał dziennik "Svenska Dagbladet". Może się to stać na szczycie Sojuszu w Madrycie w dniach 29-30 czerwca. W związku z deklaracjami Finlandii i Szwecji Rosja nie ustaje w groźbach wobec obu krajów skandynawskich.

