UE ogłasza drugi pakiet sankcji na Rosję. "Najdalej posunięty pakiet w historii UE"

Przywódcy UE zgodzili się w nocy z czwartku na piątek na nowy pakiet sankcji wobec atakującej Ukrainę Rosji. - Zatwierdzony pakiet ogromnych i ukierunkowanych sankcji pokazuje, jak zjednoczona jest UE - powiedziała na konferencji po szczycie UE szefowa KE Ursula von der Leyen.

Drugi pakiet sankcji UE wobec Rosji

- Pakiet obejmuje sankcje finansowe wymierzone w 70 proc. rosyjskiego rynku bankowego i kluczowe przedsiębiorstwa państwowe, w tym w sektorze obronnym - mówiła szefowa KE. - Po drugie, naszym celem jest sektor energetyczny, kluczowy obszar gospodarczy, na którym szczególnie korzysta państwo rosyjskie. Nasz zakaz eksportu uderzy w sektor naftowy, uniemożliwiając Rosji modernizację rafinerii. Po trzecie - wyliczała - zakazujemy sprzedaży samolotów i sprzętu rosyjskim liniom lotniczym. Po czwarte, ograniczamy dostęp Rosji do kluczowych technologii, takich jak półprzewodniki czy najnowocześniejsze oprogramowanie. Wreszcie: wizy. Dyplomaci i pokrewne grupy oraz ludzie biznesu nie będą już mieli uprzywilejowanego dostępu do Unii Europejskiej - powiedziała.

- Zbudowaliśmy jedność wokół najdalej posuniętego pakietu sankcji na Rosję w historii UE - mówił po szczycie premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, szefom państw i rządów udało się "zbudować i utrzymać jedność wokół najdalej posuniętego pakietu sankcji na Rosję w historii Unii Europejskiej".

- Ten pakiet doprowadzi do zasadniczego ograniczenia w dostępie do technologii, do pieniędzy dla reżimu rosyjskiego. Pakiet wiąże się z bezprecedensowym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, atakiem, który zagraża jej integralności terytorialnej i suwerenności - podkreślił szef polskiego rządu.

