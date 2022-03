UE wyklucza szybkie przyjęcie Ukrainy. "To nie jest decyzja, którą podejmuje się w weekend"

Ukraina chce w trybie nadzwyczajnym wstąpić do Unii Europejskiej. Atakowany przez Rosję kraj złożył wniosek o przystąpienie do wspólnoty kilka dni po wybuchu wojny. W projekcie dokumentu zamieszczonego na stronach Parlamentu Europejskiego znalazł się zapis mówiący, że PE przygotował również rezolucję, w której wezwie „instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej”.

Były premier Ukrainy porównał działania Putina do działań Hitlera w czasie II wojny światowej. - Chcę wszystkim powiedzieć, że III wojna światowa już się rozpoczęła. Rozpoczął ją Putin. On działa tak, aby całkowicie wyniszczyć nasz naród. Zagrożenie jest i dla innych narodów dla krajów bałtyckich. Zagrożona jest Unia Europejska i oczywiście Polska - mówił w Radiu ZET Wołodymyr Hrojsman.

Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej?

Podczas nieformalnego szczytu w Wersalu, przedstawiciele zrzeszonych krajów rozmawiali o możliwości przyspieszonego przyjęcia Ukrainy do UE. Finalnie ustalono, że do tego nie dojdzie, choć członkowie równocześnie zadeklarowali chęć pogłębienia stosunków z Kijowem.

Kto był przeciwny? Francja, podobnie jak m.in. Niemcy czy Holandia, nie wyobrażają sobie w najbliższym czasie wejścia Ukrainy do UE. „Powitanie Ukrainy, z 41 milionami mieszkańców, nie jest decyzją, którą podejmuje się w weekend” – komentują źródła w Pałacu Elizejskim, cytowane przez dziennik „Le Monde”.

Czy możemy otworzyć procedurę akcesyjną z krajem będącym w stanie wojny? Nie wydaje mi się. Czy powinniśmy zamknąć drzwi i powiedzieć, że nigdy nie przyjmiemy Ukrainy? To byłoby niesprawiedliwe Emmanuel Macron, prezydent Francji

W dzienniku „Le Monde” czytamy, że „to nie procedura prowadząca do członkostwa zakończy wojnę. Z drugiej strony dla Moskwy byłaby to niewątpliwie nieznośna prowokacja, czerwona płachta, którą Europejczycy postanowili nie wymachiwać”. Premier Holandii podkreślił podczas spotkania, że "nie ma szybkiej procedury przystąpienia do UE", a później zadeklarował chęć intensywnej współpracy z Ukrainą.

Z kolei kilkanaście krajów, w tym Polska, trzy kraje bałtyckie, Słowacja i Węgry prowadziły kampanię podczas szczytu na rzecz preferencyjnego traktowania Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. UE planuje włączyć Kijów do programów europejskich, takich jak Erasmus oraz zapraszać Wołodymyra Zełenskiego na szczyty UE, jeśli tematy będą wiązać się z sytuacją na Ukrainie, tj. dotyczyć imigracji, energii, demografii itp. – podaje „Le Monde”.

