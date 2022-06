18 czerwca Litwa wstrzymała z powodu zachodnich sankcji tranzyt wielu towarów do obwodu kaliningradzkiego, m.in. materiałów budowlanych, cementu i wyrobów metalowych. Przedstawiciel Kolei Litewskich Mantas Dubauskas wyjaśnił, że blokowanie przewozów do tego rejonu jest wynikiem ograniczeń UE wobec Rosji i Białorusi, które weszły w życie w połowie czerwca.

Mocarstwa zachodnie zadeklarowały, że stoją po stronie Ukrainy. Potwierdziły swoją determinację zarówno na szczytach G7 i NATO. Mimo to istnieją obawy o eskalację z powodu wojny w Ukrainie. - Dlatego europejscy urzędnicy, przy wsparciu Niemiec, szukają kompromisu w celu rozwiązania jednego z wielu konfliktów z Moskwą - informuje Reutersa unijny urzędnik.

Niemcy obawiają się o swoich żołnierzy

Litwa obawia się, że Moskwa mogłaby użyć siły, by wybić korytarz łączący obwód kaliningradzki z resztą Rosji. Tego również obawiają się Niemcy, ponieważ ich żołnierze stacjonują w Litwie. Berlin obawia się, że mogliby zostać wciągnięci w konfrontację u boku swoich sojuszników z NATO.

Jedna z osób, która ma bezpośrednią wiedzę w tej sprawie, powiedziała, że spodziewa się, że nowe wytyczne w sprawie sankcji powstaną do 10 lipca. Jeden z kompromisów mógłby spowodować, że ruch ładunków między Rosją a Kaliningradem byłby zwolniony z unijnych sankcji, ponieważ nie zalicza się do normalnego handlu międzynarodowego, ponieważ eksklawa jest częścią Rosji – powiedziało źródło.

Koncesja ta mogłaby być udzielona tylko pod warunkiem, że sankcjonowany fracht jest wykorzystywany w Kaliningradzie i nie jest eksportowany przez jego port. Jednak byłoby to ciężkie do realizacji i obciążałoby Litwę. Dodatkowo Wilno ma poważne zastrzeżenia co do ustępstw wobec Moskwy.

